انت الان تتابع خبر توخيل يكشف مستجدات الخلاف بين ماني وساني ويتوعد السيتي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وخسر بايرن ميونخ أمام مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، في مباراة الذهاب، ويستضيف بايرن منافسه مانشستر سيتي إيابا يوم الأربعاء المقبل.

وقال توخيل في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: " لا شيء مستحيل في كرة القدم، أستطيع أن أشعر أننا نموت من أجل الانتقام، لكنك فقط تصل إلى القمة خطوة بخطوة".



وأضاف: "من المهم ألا تفقد التركيز، نحتاج إلى جو جيد، نحتاج إلى القليل من الحظ والزخم من جانبنا".

من جهة أخرى أكد توخيل أن ساديو ماني تقبل تبعات اشتباكه مع زميله في الفريق ليروي ساني بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا وإن القصة أغلقت وانتهت الآن.

وأعلن بايرن تغريم الدولي السنغالي وغيابه عن مواجهة هوفنهايم بالدوري المحلي غدا السبت ضمن عقوبة إيقاف لمباراة واحدة بعدما اشتبك مع ساني عقب الخسارة 3-صفر أمام سيتي في ذهاب دور الثمانية بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي.

وتعرض ساني لقطع في الشفة خلال المشاجرة وتدخل بعض الزملاء للفصل بين اللاعبين اللذين دخلا في مشادة في الملعب أيضا في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال توخيل: "أنا أول المدافعين عن ساديو، عرفته لفترة طويلة وأعرف أنه محترف على أعلى مستوى، إنه تجسيد لكرة القدم الخالصة، يحظى بثقتي الكاملة بعد الخطأ الذي ارتكبه".

وأضاف: "يرتكب الجميع الأخطاء، خالف قواعد التصرف في الفريق، هذا واضح".

واشتكى ماني، الفائز بجائزة أفضل لاعب أفريقي مرتين والذي انضم إلى بايرن العام الماضي، من طريقة الجناح الألماني في الحديث معه بعد الخسارة في إستاد الاتحاد.

وتدرب اللاعبان سويا أمس الخميس في وقت يسعى فيه بايرن لاستعادة الاستقرار بعد بضعة أسابيع عصيبة شهدت خروجه من كأس ألمانيا على يد فرايبورغ.

ويتصدر بايرن الدوري الألماني بفارق نقطتين فقط عن أقرب منافسيه قبل سبع جولات على نهاية المسابقة.

وأشار توخيل، الذي تولى المسؤولية في نهاية مارس آذار الماضي عقب إقالة يوليان ناجلزمان، الى انه "كان من المهم تصفية الأجواء سريعا، ولهذا تأثير كبير، كان من المهم أن يشارك في التدريبات حتى مع إيقافه مباراة واحدة، فقد كان علينا التعامل مع الوضع، كانت حادثة كبيرة وكان علينا تنقية الأجواء قبل التدريب التالي".

وتابع: "فعلنا ذلك أمس، قمنا بتصفية الأجواء لنتمكن من التدرب في أجواء إيجابية، لسنا أول من نتعرض لهذا وعلى الأرجح لن نكون الأخيرين".

