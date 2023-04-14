انت الان تتابع خبر خلال يوم.. روسيا تعلن مقتل أكثر من 555 جندياً أوكرانياً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي، إنه "تم إحباط أعمال خمس مجموعات تخريب واستطلاع أوكرانية في منطقة خاركوف، وتصفية حوالي 60 جنديا أوكرانيا في اتجاه كوبيانسك وتدمير مدفعتي هاوتزر من طراز D-20"، لافتة إلى "مقتل ما يصل إلى 80 جنديا أوكرانيا بالإضافة إلى تدمير مدافع هاوتزر من طراز D-20، و مدافع هاوتزر D-30 في محور كراسني ليمانسك".في محور دونيتسك، نفذت المقاتلات الروسية، وفق البيان، "14 طلعة جوية ونفذت قوات المدفعية 62 مهمة إطلاق نار في منطقة أرتيوموفسك خلال الـ24 ساعة الماضية، وجراء العمليات في محور دونيتسك تم قتل 340 جنديا أوكرانيا وتدمير مدافع هاورتز D-20 و D-30".

في محوري جنوب دونيتسك وزابوروجيه فقدت القوات المسلحة الأوكرانية حوالي 40 جنديا، وتم تدمير مدفعين هاوتزر من طراز D-30، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للقوات الأوكرانية بمنطقة زاباروجيه، كما جاء في البيان الروسي.

وأضاف: "في محور خيرسون، تصفية ما يصل إلى 35 جنديا أوكرانيا وتدمير مركبة قتالية من طراز غراد MLRS ومدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز Akatsiya"، مبيناً أنه "اعتراض 6 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعددة HIMARS، بالإضافة إلى تدمير ست مسيرات أوكرانية في منطقة زابوروجيه وخيرسون".

