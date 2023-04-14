انت الان تتابع خبر السيطرة على حريق "ألعاب السلام" في النجف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمديرية، ورد لـ الخليج 365، أن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق اندلع داخل لعبة السفينة بمدينة ألعاب السلام بمحافظة النجف الإشراف".

وأشارت المديرية إلى أن فرقها "استنفرت وطوقت النيران وأخمدت الحريق دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية داخل مدينة الألعاب".



وقبل قليل، أفاد مراسل الخليج 365، باندلاع حادث حريق في مدينة ألعاب حي السلام بمحافظة النجف، فيما لفت إلى أن فرق الدفاع المدني تكافح للسيطرة على الحادث.