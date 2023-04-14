انت الان تتابع خبر البداية من الضرائب.. النزاهة تطلق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال والان مع التفاصيل
وأضافت، أن "تقسيمها حملة الإبلاغ عن تضخم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أولادهم على شكل قطاعات جاء حسب الأولويَّـة"، لافتة إلى "بقاء الأصـل بتلقّي الإخبارات عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ، منوهة بأن البدء بالهيئة العامة للضرائب كان نظراً لأهميَّـة هذا القطاع وكونه أحد المنافذ المهمة التي يمكن استغلالها للإثراء على حساب المال العام".
وتابعت أن "حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة"، مشيرة إلى، أنها "خصصت نوافذ عدة لتلقي البلاغات في هذا المضمار".