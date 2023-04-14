انت الان تتابع خبر البداية من الضرائب.. النزاهة تطلق حملة للإبلاغ عن تضخم الأموال والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، انها "ستقوم بتحديد مدة زمنيَّـة لاستقبال البلاغات والاخبارات عن قطاعات معيَّـنة"، مؤكدة أنها "حددت المدة من العاشر من نيسان إلى الثلاثين منه؛ للإبلاغ عن قطاع الهيئة العامة للضرائب، حاثة المواطنين الكرام للإبلاغ عن أي زيادة في أموال الموظفين والمديرين في هذا القطاع أو أزواجهم أو أولادهم لا تتناسب ولا تنسجم مع مواردهم الاعتياديَّة".

وأضافت، أن "تقسيمها حملة الإبلاغ عن تضخم أموال المُوظَّفين أوالمُكلَّفين بخدمةٍ عامةٍ أو أزواجهم أو أولادهم على شكل قطاعات جاء حسب الأولويَّـة"، لافتة إلى "بقاء الأصـل بتلقّي الإخبارات عن أيَّة مُؤسَّسةٍ، وفي أيِّ وقتٍ، منوهة بأن البدء بالهيئة العامة للضرائب كان نظراً لأهميَّـة هذا القطاع وكونه أحد المنافذ المهمة التي يمكن استغلالها للإثراء على حساب المال العام".

وتابعت أن "حملتها هذه تقع ضمن واجباتها في منع الفساد ومُكافحته، واسترداد أموال الشعب المسروقة والمنهوبة من قبل الفاسدين، إذ فتحت حسابين في مصرف الرافدين بالدينار العراقي والدولار الأمريكي؛ من أجل إيداع المبالغ المستردة"، مشيرة إلى، أنها "خصصت نوافذ عدة لتلقي البلاغات في هذا المضمار".

