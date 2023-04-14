انت الان تتابع خبر وثائق سرية تكشف موافقة الصين على تزويد روسيا بـ"أسلحة فتاكة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت المعلومات المسربة أن "جهاز المخابرات الخارجية الروسي أفاد بأن اللجنة العسكرية المركزية الصينية "وافقت على التزويد الإضافي" للأسلحة وأرادت إبقاءها سرية".

جاءت هذه المعلومات في وثيقة استخباراتية أميركية تحت عنوان فرعي "بكين توافق على شحنات خفية للمساعدات الفتاكة لروسيا".



وقدم التقرير الدليل الأكثر تفصيلاً حتى الآن، لما أدى إلى موجة من تحذيرات إدارة بايدن إلى بكين ابتداءً من أواخر فبراير.

بدوره، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، :"لم نرَ دليلاً على أن الصين نقلت أسلحة أو قدمت مساعدة قاتلة لروسيا".

وأضاف، : "لكننا ما زلنا قلقين ونستمر في المراقبة عن كثب". ووافق مسؤول دفاعي كبير مع هذا التقييم".

