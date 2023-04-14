أنشيلوتي يستبعد فينيسيوس وكروس امام قادش

واستبعد أنشيلوتي، الثنائي فينيسيوس جونيور وتوني كروس بسبب الشكوى من آلام عضلية.

وغاب الثلاثي فينيسيوس وتوني كروس وفيرلاند ميندي عن مران اليوم.

ويواصل ميندي، عملية تعافيه من إصابة عضلية بالعضلة النعلية للساق اليسرى.



وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - لويس لوبيز

الدفاع: كارفاخال - ميليتاو - ديفيد ألابا - فاييخو - ناتشو - أودريوزولا - فاسكيز - روديجر

الوسط: لوكا مودريتش - كامافينجا - فيدي فالفيردي - تشواميني - سيبايوس

الهجوم: هازارد - كريم بنزيما - أسينسيو - رودريجو - ماريانو دياز

ويحتل ريال مدريد، وصافة الليجا برصيد 59 نقطة، بينما يقبع قادش في المركز 14 برصيد 31 نقطة.

