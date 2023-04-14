انت الان تتابع خبر لبحث سلسلة ملفات بينها حرب اليمن.. بايدن يرسل مستشارَيه للسعودية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاءت هذه الزيارة بعد يومين فقط من محادثات أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ناقشا خلاله إيران والخطوات الرامية لإنهاء الحرب في اليمن.

إذ قال البيت الأبيض في بيان إن "سوليفان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ناقشا أيضاً التوجهات الأوسع نطاقاً لوقف التصعيد في المنطقة، بينما شددا على ضرورة الحفاظ على قوة ردع للتهديدات من إيران ومناطق أخرى. وأعاد سوليفان التأكيد على التزام الرئيس (جو) بايدن الثابت بضمان عدم حصول إيران أبداً على سلاح نووي".



ماكغورك وهوكستين هما أول من يزوران المملكة العربية السعودية منذ الأزمة التي اندلعت بين الدولتين بعد قرار بقيادة السعودية لخفض إنتاج النفط في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتشير الزيارة إلى تحسن العلاقات بين البلدين.

إذ أفادت وزارة الخارجية السعودية بأنَّ المسؤولين الأمريكيين وصلا إلى المملكة، الخميس 13 أبريل/نيسان 2023، حيث التقيا بوزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وناقشوا سبل تعزيز التنسيق المشترك وخدمة مصالح الدولتين الصديقتين.

ووفقاً لمصدر على معرفة مباشرة برحلة المسؤولين، من المتوقع أن يناقش ماكغورك وهوكستين مع كبار المسؤولين السعوديين قضايا الأمن الإقليمي؛ مثل الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وعملية التطبيع بين السعودية وإيران.

