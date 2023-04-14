وزير الخارجية الروسي يحذر من تحركات الغرب في جورجيا ومولدوفا

ياسر رشاد - القاهرة - حذر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الجمعة، من تحركات الغرب في جورجيا ومولدوفا، مؤكدًا أن روسيا تأخذ بعين الاعتبار الخطط العسكرية والسياسية والدبلوماسية للغرب في إنشاء "جبهة ثانية" هناك.

اقرأ أيضًا.. رئيس الدوما الروسي: أوكرانيا ساحة تجارب لواشنطن والناتو

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي أثناء زيارته إلى أوزبكستان، إلى أن موسكو رأت محاولات إشراك قيادة جورجيا في إنشاء جبهة ثانية، إلا أن سلطات هذا البلد أظهرت نهجا مسؤولا ورفضت مثل هذه الأعمال، مضيفا أن الطريقة التي يتعامل بها الغرب مع هذه القيادة أو تلك ظهرت بوضوح عندما كانت هناك احتجاجات في مولدوفا ضد الخط الموالي للغرب من الرئيسة والحكومة، واحتجاجات

ضد تجاهل مصالح التنمية الاقتصادية في البلاد، حيث أذان الغرب ذلك باعتباره محاولة للإطاحة بالسلطات الشرعية.

وتابع: في الوقت نفسه، كانت هناك احتجاجات في جورجيا ضد مشروع قانون واضح تماما ومفهوم، والذي بموجبه إذا تلقيت أموالا من الخارج وتشترك في أنشطة اجتماعية وسياسية، فيرجى الإبلاغ عن مصادر التمويل، مشيرا إلى أنه في حالة جورجيا، حظيت الاحتجاجات بدعم الغرب بنشاط، وفقا لوكالة نوفوستي.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا