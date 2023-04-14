لبنان.. إحباط تهريب 10 ملايين حبة من الكبتاجون كانت في طريقها إلى السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، اليوم الجمعة، إحباط عملية تهريب نحو 10 ملايين حبة كبتاجون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية.

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وقال مولوي إن "شعبة المعلومات أحبطت تحضير عملية تهريب حوالي 10 مليون حبة كبتاجون بشحنة كربون مطاطي من لبنان إلى السنغال ومنها إلى السعودية، وبناء لمعلومات توافرت لرئاسة الشعبة حول قيام المطلوب للقضاء ج.ش بالتحضير للتهريب، تمكنت الشعبة من تحديد أعضاء الشبكة

ومستودع البضاعة بمنطقة القبة - طرابلس (شمالي البلاد)".

ونتيجة الرصد والمتابعة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات عملية خاطفة وأوقفت بشكل متزامن في منطقة القبة ٤ لبنانيين خلال قيامهم بتحميل البضاعة داخل الكونتينرات تمهيدا لنقلها الى مرفأ طرابلس، هذا ويتواصل التحقيق معهم ويجري العمل على تحديد متورطين آخرين.

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