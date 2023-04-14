انهيار جليدي في إيطاليا يوي بحياة 3 أشخاص

ياسر رشاد - القاهرة - لقى ثلاثة أشخاص حتفهم بعد أن باغتهم انهيار جليدي في جبال الألب على الحدود الشمالية الغربية لإيطاليا مع فرنسا، خلال جولة تدريبية على الإرشاد.

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وكان فيلق الإنقاذ الوطني في جبال الألب قد أوقف عمليات البحث أمس الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية بعد الانهيار الجليدي في فال دي رم قرب سلسلة جبال غران باراديزو في إقليم فاللي دا أوستا، أحد الأقاليم العشرين المكونة للأراضي الإيطالية، وفقًا لموقع روسيا اليوم الإخباري.

استأنف رجال الإنقاذ اليوم الجمعة أعمال

البحث وعثروا على جثث الطلاب الثلاثة والتي تم نقلها إلى أوستا لتحديد هويات الضحايا بشكل رسمي، حسبما أعلن فيلق الإنقاذ.

وقال الفيلق إن الطلاب الثلاثة من المجلس الوطني لمرشدي جبال الألب الإيطالي كانوا في جولة تدريبية عندما حدث الانهيار الجليدي.

وعلق مرشدهم هو الآخر في الانهيار الجليدي لكنه نجا وأبلغ السلطات.

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