زلزال بقوة 7 درجات يضرب إندونيسيا

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المعهد الأمريكي للجيوفيزياء، اليوم الجمعة، تسجيل زلزال قوي بلغت شدته 7 درجات على مقياس ريختر في البحر شمال جزيرة جاوة الإندونيسية.

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واستبعدت الوكالة الإندونيسية للجيولوجيا حدوث تسونامي بعد الزلزال الذي وقع على عمق 594 كيلومتراً.

وقالت الوكالة الأمريكية أن الزلزال حدث عند الساعة 16,55 (09,55 ت ج).

وشعر جزء كبير من سكان جزيرة جاوة وحتى جزيرة بالي بالهزة الأرضية.

وقال صحافي من وكالة فرانس برس في المكان إنه "في سورابايا شعر السكان بالزلزال قليلًا واهتزت المصابيح"، موضحًا أن الهزة استمرت لوقت قليل.

وأضاف أن "عددًا من رواد المطاعم أصيبوا بالذعر واندفعوا إلى الخارج".

وتقع إندونيسيا فوق ما يسمى "حزام النار في المحيط الهادي"، وهي منطقة نشطة زلزاليًا جدا، حيث تلتقي صفائح مختلفة

من قشرة الأرض وتسبب زلازل متكررة.

وشهدت البلاد تاريخًا من حدوث الزلازل المدمرة وأمواج تسونامي، من بينها زلزال سولاويزي عام 2018 الذي راح ضحيته ما يزيد على ألفي شخص.

وبداية عام 2022، ضرب زلزال جزيرة جاوة الإندونيسية مما أسفر عن مقتل نحو 162 شخصًا وإصابة المئات.

وبلغت قوة الزلزال حينها 5.6 درجة على مقياس ريختر في بلدة سيانجور في جاوة الغربية، على عمق ضحل يصل إلى 10 كيلومترات، بحسب بيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

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