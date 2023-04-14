انت الان تتابع خبر بعد لكمه من قبل ماني.. ساني يطالب البايرن بأمر غريب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب ما ورد، فقد غضب ماني بعد تبادل الكلمات بين اللاعبين في المراحل الأخيرة من خسارة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 3-0، قبل مشادة في غرفة الملابس أدت إلى قيام المهاجم السنغالي بلكم ساني.

وأكد بايرن ميونخ، تغريم ماني وإيقافه، على الرغم من أنه تم تصويره وهو يبتسم إلى جانب ساني في التدريبات يوم الخميس بعد أن اعتذر للفريق بأكمله عن أفعاله.



ويبدو أن ساني قد طلب التساهل مع ماني البالغ من العمر 31 عامًا بعد إجراء محادثات مع أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ والمدير الرياضي حسن صالح حميديتش، مع وجود تقارير في ألمانيا تزعم أن ساني جناح مانشستر سيتي السابق حريص على تجاهل الحادث.

لكن رغم ذلك ذكرت "بيلد" أن "ماني، الذي سجل 11 هدفًا وقدم خمس تمريرات حاسمة لبايرن ميونخ منذ انضمامه من ليفربول في الصيف، يمكن أن يبيعه النادي بمجرد فتح نافذة الانتقالات".

ونقلت شبكة "سكاي ألمانيا" أن "ساديو ماني وجه لكمات لزميله ليروي ساني في وجهه بعد الخسارة 0/3 أمام مانشستر سيتي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا".

وأشارت الشبكة إلى أن "ماني وجه لكمة على وجه ساني بسبب طريقته في الكلام معه، واشتبك الثنائي بالأيدي، ما دفع لاعبي الفريق للتدخل والفصل بينهما".

وتمت رؤية ساني وهو ينزف من فمه، وتحديدًا "شفته"، بعد المشاجرة.

