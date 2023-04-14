انت الان تتابع خبر تركيا تكشف آخر حصيلة لوفيات الزلزال "المدمر" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفقا لوكالة "الأناضول" التركية، قال صويلو، إن حصيلة الوفيات تحت الأنقاض وفي المستشفيات عقب الزلزال بلغت 50 ألفا و500.

وفي فبراير/ شباط الماضي، تعرض جنوب تركيا وشمال سوريا لزلزالين بقوة 7.7 و7.6 درجات، تولد عنهما توابع زلزالية كثيرة قدرت بالآلاف، وهو ما أودى بحياة عشرات الآلاف من الأتراك والسوريين، ناهيك عن تدمير آلاف المباني.

