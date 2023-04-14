إدارة الزوراء توضح حقيقة الاستغناء عن خدمات الثنائي الأردني

وقال المتحدث باسم النادي عبد الرحمن رشيد في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "إدارة نادي الزوراء تنفي الأنباء التي تحدثت عن الاستغناء عن خدمات اللاعبين محمد أبو حشيش وإبراهيم سعادة في الانتقالات الصيفية المقبلة".وبين عبد الرحمن، أن "إدارة نادي الزوراء لم تناقش أو تتحدث عن الاستغناء أو تجديد أي عقد من عقود اللاعبين في الفترة المقبلة وإنما تركز حالياً على وضع الفريق في الدوري الممتاز وكأس العراق".

وكان الزوراء قد ضم الثنائي الأردني على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

