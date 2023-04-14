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الطاقة الدولية: معروض النفط سينخفض 400 ألف برميل بنهاية 2023

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بغداد - ياسين صفوان - وأشارت الوكالة إلى "زيادة متوقعة في الإنتاج قدرها مليون برميل يوميا من خارج "أوبك+" بدءا من مارس/آذار مقابل 1.4 مليون برميل يوميا ستخفضها الدول المنتجة بالمجموعة".

وذكرت الوكالة إن ارتفاع مخزونات النفط العالمية ربما أثر على قرار "أوبك+"، مشيرة إلى أن "المخزونات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بلغت في يناير كانون الثاني أعلى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 عند 2.83 مليار برميل".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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