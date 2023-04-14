اخبار العالم

اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر والان مع التفاصيل


بغداد - ياسين صفوان - من أكثر المشاكل التي يمكن أن تعاني منها هي تكسر الأظافر

هل تعرفين ما هي أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة؟

اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر:

- ضعي زيت الزيتون على الأظافر قبل النوم

- استخدمي الليمون أيضا على الأظافر فهو يحتوي على الفيتامينات

- ضعي بعض النقاط من زيت جوز الهند على الأظافر لمدة عشر دقائق

- فهو يحتوي على مواد غذائية مهمة

- اتبعي نظاما غذائيا صحيا وغنيا بالحديد والكالسيوم

- لأنه يساعد على الحفاظ على صحة الأظافر

- وتناولي عصير البرتقال فهو يساعد الاظافر على النمو

- لا تبالغي بوضع طلاء الاظافر واحرصي على ارتداء القفازات خلال الأعمال المنزلية

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا