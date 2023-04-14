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بغداد - ياسين صفوان - من أكثر المشاكل التي يمكن أن تعاني منها هي تكسر الأظافر

هل تعرفين ما هي أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة؟

اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر:

- ضعي زيت الزيتون على الأظافر قبل النوم

- استخدمي الليمون أيضا على الأظافر فهو يحتوي على الفيتامينات

- ضعي بعض النقاط من زيت جوز الهند على الأظافر لمدة عشر دقائق

- فهو يحتوي على مواد غذائية مهمة

- اتبعي نظاما غذائيا صحيا وغنيا بالحديد والكالسيوم

- لأنه يساعد على الحفاظ على صحة الأظافر

- وتناولي عصير البرتقال فهو يساعد الاظافر على النمو

- لا تبالغي بوضع طلاء الاظافر واحرصي على ارتداء القفازات خلال الأعمال المنزلية