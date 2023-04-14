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بغداد - ياسين صفوان - من أكثر المشاكل التي يمكن أن تعاني منها هي تكسر الأظافر
هل تعرفين ما هي أفضل طريقة للتخلص من هذه المشكلة؟
اليك بعض الخلطات الطبيعية لمعالجة تكسر الأظافر:
- ضعي زيت الزيتون على الأظافر قبل النوم
- استخدمي الليمون أيضا على الأظافر فهو يحتوي على الفيتامينات
- ضعي بعض النقاط من زيت جوز الهند على الأظافر لمدة عشر دقائق
- فهو يحتوي على مواد غذائية مهمة
- اتبعي نظاما غذائيا صحيا وغنيا بالحديد والكالسيوم
- لأنه يساعد على الحفاظ على صحة الأظافر
- وتناولي عصير البرتقال فهو يساعد الاظافر على النمو
- لا تبالغي بوضع طلاء الاظافر واحرصي على ارتداء القفازات خلال الأعمال المنزلية