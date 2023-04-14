شكرا لقرائتكم خبر عن الربط الإلكتروني لتيسير خدمات الحجاج والعمالة الموسمية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألزم قانون رقم 84 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، الوزارات المختصة بالصحة والقوي العاملة والخارجبة بالربط الإلكتروني للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.

وفي هذا الصدد جاءت المادة (14) لتقضي بأن تلتزم الوزارة المختصة بشئون الصحة بالربط الإلكتروني بالبوابة لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، وتلتزم الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة بالربط الإلكتروني بالبوابة لتسجيل بيانات العمالة الموسمية، كما تلتزم وزارة الخارجية بالربط الإلكتروني بالبوابة للاطلاع على بيانات الحجاج والعمالة الموسمية وتيسير تقديم الخدمات القنصلية إليهم عند الحاجة.

ووفقا للمادة (15) تتحقق البوابة من البيانات الصحية للحاج قبل سفره لأداء مناسك الحج من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون الصحة والبوابة، كما تتحقق البوابة من بيانات العمالة الموسمية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارة المختصة بشئون القوي العاملة والبوابة لمواجهة أية مشكلات قد تواجه العمالة المصرية المتواجدة بالمملكة العربية السعودية أثناء موسم الحج.

يشار إلى أن القانون فرق بين حج السياحة وحج الجمعيات وحج القرعة وحج الهيئات وجهات الدولة، حيث عرف "حج السياحة"، بأنه الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون السياحة، وتنفذه الشركات السياحية، بينما "حج الجمعيات" هو الحج الذي تنظمه الوزارة المعنية بشئون التضامن الاجتماعي، وتنفذه المؤسسة القومية لتيسير الحج بها، أما "حج القرعة" هو الحج الذي تنظمه وتنفذه الجهة المختصة بوزارة الداخلية.

وأخيرا "حج الهيئات وجهات الدولة" هو الحج الذي تنظمه هيئات وجهات الدولة بناءً على التأشيرات التي تمنح لسلطات وجهات وهيئات ومؤسسات الدولة، وتنفذه الجهة التي تحدده السلطة المختصة.

وأوضح القانون أن حج الفُرَادي هو الحج الذي يحصل فيه المصري المقيم بجمهورية مصر العربية على تأشيرة حج خارج الحصة الرسمية المقررة للدولة، وتنفذه الشركات السياحية.