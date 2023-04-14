شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. الحدود الدنيا لأجور درجات العاملين وحاملى الدكتوراة والماجستير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفرد قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1408 لسنة 2023 والهيئات العامة الاقتصادية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، الحدود الدنيا لكل الدرجات الوظيفية، بحيث تكون بواقع 10500 للدرجة الممتازة، و3500 للدرجة السادسة.

ووفقا للمادة الأولي من القرار فأنه اعتبارا من أول أبرل سنة 2023 ، تعدل قيم الحد الأدنى لإجمالي الأجر الواردة بنص المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 المعدل بالقرارات أرقام 2421 لسنة 2019 ، و 1455 لسنة 2021 و 1325 لسنة 2022 ، و 4017 لسنة 2022 المشار إليها ، بحيث لا يقل الحد الأدنى الأجور الموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية عما يأتي :

1- الدرجة الممتازة 10500

2- الدرجة العالية : 8500

3- مدير عام : 7000

4- الدرجة الأولي : 6500

5- الدرجة الثانية : 5500

6- الدرجة الثالثة : 5000

7- الدرجة الرابعة : 4500

8 - الدرجة الخامسة : 4000

9- الدرجة السادسة : 3500

ووفقا للمادة الأولي، يكون الحد الأدنى لإجمالى الأجر للموظف / العامل من حاملي درجــة الماجستير مبلغ 6000 جنيه / شهريًا ، وحاملي درجة الدكتوراة مبلغ 7000 جنيه / شهريًا.