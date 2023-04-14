رئيس الدوما الروسي: أوكرانيا ساحة تجارب لواشنطن والناتو

ياسر رشاد - القاهرة - اتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الولايات المتحدة وحلف الناتو باستخدام أوكرانيا ساحة لتجريب الأسلحة، بما في ذلك البيولوجية، والتدريب على استخدام أساليب حرب جديدة.

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وأشار إلى أن سكان أوروبا والولايات المتحدة يدعمون بشكل أقل سياسة رؤساء دولهم التي تهدف إلى دعم كييف، مضيفا أن عدم الموافقة على هذه السياسة بلغ في الولايات المتحدة 43% وفي بريطانيا 65% وفي ألمانيا 70% وفي فرنسا 80%.

وأوضح «فولودين» أن واشنطن وبروكسل تقولان لسكان أوروبا والولايات المتحدة إن معظم الأموال المخصصة لأوكرانيا تبقى في دولها، وأنه سيتعين

على كييف إعادة هذه الأموال مع الفائدة. وتابع: «بدوريهما تقولان للأوكرانيين أشياء معاكسة، وتعدان بتقديم 100% من الدعم لهم حتى النهاية، وهذه هي المقاييس المزدوجة والنفاق»، كما أن زعماء الدول الغربية يحاولون الحفاظ على سلطتهم، حيث يحاول بايدن وماكرون وشولتس الحفاظ على سلطتهم وإغراق مواطنيهم في مشاكل ضخمة بدون التفكير في شعب أوكرانيا واقتصادها، وفقا لوكالة «نوفوستي».

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