يوم القدس العالمي.. عشرات الآلاف يتوافدون لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

ياسر رشاد - القاهرة - تواف عشرات الآلاف من المصليين إلى المسجد الأقصى في يوم القدس العالمي، لأداء صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان المبارك، رغم إجراءات الاحتلال الإسرائيلي المشددة وحواجزه العسكرية المقامة على مداخل القدس وفي أنحاء الضفة الغربية.

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وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، قيودا على وصول الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة إلى مدينة القدس.

ودائمًا ما تشهد ساحات المسجد الأقْصى المبارك بالقدس المحتلة اقتحامات وتعديات من قوات الاحتلال الإسرائيلي على المرابطين والمقدسيين، حيث تدخل قواتُ الاحتلال من أبوابه والذين يصل عددهم إلى خمسة عشر بابا بينها خمسةُ أبواب مغلقة منذ عقود.

وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية /كان 11/ إن عدد الفلسطينيين الذين وصلوا من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى حتى اللحظة (قبيل صلاة الجمعة بنحو ساعة) بلغ أكثر من 90 ألفا.

وعزز جيش الاحتلال الإسرائيلي قواته على الحواجز المؤدية إلى مدينة القدس، ودقّق في هويات الفلسطينيين، ورفض دخول المئات.

وشهد معبر قلنديا شمالي القدس، وحاجز "300" جنوبي المدينة، ازدحاما كبيرا على بوابات الدخول من الضفة باتجاه القدس.

ويتوقع أن يؤدي نحو ربع مليون مصلٍ صلاة الجمعة الرابعة من شهر رمضان في المسجد الأقصى، حيث بدأ الآلاف يتوافدون من الضفة الغربية والداخل المحتل.

ونشرت قوات الاحتلال الآلاف من عناصرها في البلدة القديمة ومحيط المسجد الأقصى، حيث تم

الدفع بأكثر من 2300 شرطي، بحسب ما ذكر موقع واي نت العبري.

وتم رفع حالة الاستنفار في أوساط الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة، والجبهة الشمالية، ونشر مزيد من بطاريات القبة الحديدية.

وفي قت سابق من اليوم، أدى الآلاف من المواطنين الفلسطينيين، صلاة الفجر في المسجد الأقصى.

واعتدت قوات الاحتلال على المصلين عند باب حطة قبل أن تسمح لهم بالدخول للصلاة في المسجد الأقصى.

وأصدرت سلطات الاحتلال، قبل أيام من شهر رمضان المبارك، قرارا بشأن دخول سكان الضفة الغربية، للقدس لأداء صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.

وبموجب القرار ادعى الاحتلال سماحه، للنساء بكافة الأعمار، والأطفال الذكور حتى 12 عاما، والرجال فوق 55 عاما، الوصول إلى القدس دون تصاريح مسبقة، فيما اشترط الحصول على تصريح الصلاة خلال رمضان على الرجال من 45 إلى 55 عاما، ولا يشمل القرار قطاع غزة.

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