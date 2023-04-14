ابن الـ21 عامًا يحرج أمريكا ويضعها في مأزق مع حلفائها

ياسر رشاد - القاهرة - اعتقل مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي، شابا من الحرس الوطني يبلغ من العمر 21 عاما، تسبب بالحرج الأكبر لواشنطن، حين سرب عشرات الوثائق السرية العسكرية والأمنية والسياسية، على الإنترنت، قبل أيام.

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وألقى مكتب التحقيقات الفيدرالي القبض على جاك دوجلاس تيشيرا، الحارس الوطني للطيران في ولاية ماساتشوستس، في منزل والدته، بعد تورطه بما اعتبر أكبر خرق للأمن القومي منذ 10 سنوات على الأقل في البلاد، وفقًا لموقع العربية نت الإخباري.

يُتهم الطيار الصغير بتحميل مجموعات من المستندات السرية والسرية للغاية على منصة Discord للتواصل الاجتماعي.

كما عرف بأنه طيار من الدرجة الأولى، يحمل رتبة ضابط صغير، وهو لقب تمنحه القوات الجوية للجنود المجندين.

وكانت وظيفته رائد أنظمة النقل السيبراني، وهي مهمة تجعله لا يعمل في تحليل المعلومات الاستخباراتية، بل بالبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات، فكيف إذاً حصلت هذه الرتبة المنخفضة على كنز الأسرار الهامة؟

هناك عدة تفسيرات محتملة:

من المعروف أن البنتاجون يصدر عادة وبانتظام تصاريح أمنية لجنود لا تتجاوز أعمارهم 18 عاما، وفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

في حين يحتاج بعض أفراد الخدمة إلى تصاريح أمنية بمجرد انضمامهم إلى الجيش، وذلك وفقاً للمتحدث باسم البنتاجون الجنرال بات رايدر.

وأضاف رايدر الخميس، تعقيباً على عملية الاعتقال، أن من يعمل في المخابرات يحتج تصريحاً أمنياً ويخضع عادة لتدقيق مناسب، دون أن يؤكد ما إذا كان المتهم قد حصل فعلاً على هذه الأنواع من التصاريح أم لا، وهو ما قد يكون السيناريو الأول.

ما يعني أن المتهم لم يحصل على تصريح أمني، وبحكم أن وظيفته كرجل رحلات لأنظمة النقل السيبراني (CTSJ) ربما تطلبت منه العمل مع قنوات الاتصال الحساسة وحمايتها، ومن هناك حصل على المعلومات.

فعناصر "CTSJs" هم فنيو ومدربو الخطوط الأمامية في القوات الجوية، ويعملون عادة على الحفاظ على أساسيات الشبكات الإلكترونية الأكثر تقدما في الجيش، والتي تُستخدم لإرسال واستقبال معلومات حساسة للغاية بشكل آمن.

كما تعزز "CTSJs" قدرات الجيش وتزود عناصره بأفضل الأنظمة وأكثرها أمانا حتى يتمكن من البقاء في الصدارة.

سيناريو آخر.

ومن المحتمل أن يكون عمل جاك دوجلاس تيشيرا مع جناح المخابرات رقم 102 بالحرس الوطني الجوي يتطلب منه الوصول إلى القنوات الحساسة.

كما لم يؤكد ما إذا كانت وحدة تيشيرا قد تم تكليفها بدعم الجهود الأميركية لمساعدة أوكرانيا، خصوصا وأن الفرقة 102 توفر معلومات استخباراتية للطيارين المكلفين بالجهود

العسكرية الأميركية المحلية والأجنبية.

وتأتي مهمتها بتوفير المعلومات الاستخبارية الدقيقة من جميع أنحاء العالم جنبا إلى جنب مع الطيارين المدربين وذوي الخبرة للدعم القتالي السريع والأمن الداخلي، وفقاً لما نشرته عبر موقعها على الإنترنت من المادة 102.

وكانت وزارة الدفاع الأميركية قد كشفت أن حوالي ثلثي أعضاء الخدمة تقل أعمارهم عن 30 عاما، ومعظم هذه المجموعة تقل أعمارهم عن 25 عاما، ما يعني أن البنتاغون يمنح تصاريح أمنية لأفراد بأعمار صغيرة.

وقام البنتاغون في السابق بتنشيط وحدات الحرس الوطني لدعم جهود الحرب في أوكرانيا، في حين أن الحرس الوطني معروف بمسؤولياته المحلية، مثل الاستجابة لأعمال الشغب والكوارث الطبيعية.

مع العلم أنه يمكن للولايات المتحدة تنشيط قوة الاحتياط العسكرية للقيام بمهام أجنبية.

يشار إلى أن وزارة الدفاع الأميركية كانت أعلنت الخميس، القبض على جاك دوجلاس تيشيرا، عنصر الحرس الوطني الجوي في ولاية ماساتشوستس، والبالغ من العمر 21 عاماً.

وكشفت أن المتهم بتسريب الأسرار عضو مجند في جناح المخابرات رقم 102.

وجاء الاعتقال بعد أن تم التعرف على تيشيرا كشخص مهم في القضية التي تم فتحها الأسبوع الماضي عندما رصدت وثائق مسربة على مواقع روسية.

كما تشير التقارير إلى أن تيشيرا كان شخصية بارزة في مجموعة "Thug Shakers Central" ، حيث ظهرت الوثائق في البداية.

واحتوت الوثائق السرية من وزارة الدفاع على معلومات أساسية حول جهود التجسس الأميركية ضد روسيا، إضافة إلى تفاصيل حول التخطيط العسكري الأوكراني، وغيرها الكثير.

مع ذلك، لم يعلن البنتاغون حتى الآن علنا عن تنشيط وحدات الحرس الوطني لدعم جهود الحرب الأوكرانية من الداخل الأميركي.

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