انت الان تتابع خبر تخلو من العراقيين ويتصدرها ميسي.. قائمة بأكثر 100 شخصية مؤثرة بالعالم في 2023 والان مع التفاصيل





الفنانون



الممثل الإيرلندي كولين فاريل. بغداد - ياسين صفوان - وضمت القائمة 6 خانات، ضمت كل خانة مجموعة من الشخصيات المؤثرة، اخترنا أبرزها في كل قائمة:الممثل الإيرلندي كولين فاريل. الممثلة المكسيكية سلمى حايك. الممثل الأميركي أوستن باتلر. الممثل الأميركي مايكل بي جوردان. الممثلة الأميركية درو باريمور. المبتكرون



لاعب منتخب فرنسا كيليان مبابي. الكوميدي الأميركي جيرود كارمايكل. رئيس شركة ديزني روبرت آيغر. الجبابرة



النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. المغنية الأميركية بيونسيه. الملياردير إيلون ماسك. رئيس تيك توك شو زي تشو. المهاجم إرلينغ هالاند القادة



الأوكرانية أولينا زيلينسكا (زوجة فولودومير زيلينسكي). الرئيس الأميركي جو بايدن. المستشار الألماني أولاف شولتس. الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا. الأيقونات



الممثل الهندي شاه روخان. ملك بريطانيا تشارلز. الكاتب البريطاني سلمان رشدي. السباحة السورية يسرا مارديني. الرواد



عارضة الأزياء بيلا حديد. الصحفية نيلوفار حامدي (الصحفية التي نشرت قصة مقتل الإيرانية ماهسا أميني لأول مرة). سام ألتمان (رئيس شركة OpenAI) التي أنشأت الموقع الثوري ChatGPT.