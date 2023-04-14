انت الان تتابع خبر الدفاع الروسية تُدمر 3 أهداف أوكرانية بمنطقة دونيتسك والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "يوغ" (الجنوب) الروسية، إيفان بيغما: "في منطقة قرية زفانوفكا، قصفت وحدة مدفعية تابعة للفيلق الثاني للجيش في المنطقة العسكرية الجنوبية ثلاثة معاقل لسرايا تابعة للواء الهجوم الجبلي المنفصل العاشر التابع للقوات المسلحة الأوكرانية. ونتيجة لغارات نارية، تكبد العدو خسائر في القوى البشرية والمركبات".وأضاف مدير المركز الصحفي لمجموعة "يوغ"، أنه بالإضافة إلى ذلك، وفي إطار القتال المضاد للبطاريات، دمر مسلحو المجموعة قاذفة هاون من عيار 120 ملم وثلاث قطع مدفعية في منطقة فيخرنيكامينسك.

وتصعّد القوات الروسية من عملياتها على جميع المحاور، في سياق تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة، لتحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون)، وإزالة التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.

