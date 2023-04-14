انت الان تتابع خبر الإتحاد الإنكليزي يبت بقضية روبرتسون.. هل سيُعاقب الحكم؟ والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-453162-638170472654679397.jpgAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2023-04-14 | 07:31
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الخليج 365 – رياضة
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عدم اتخاذه إجراءات تأديبية أخرى بحق الحكم المساعد قنسطنطين هاتزيداكيس الذي بدا أنه يحاول الاعتداء بمرفقه على آندي روبرتسون لاعب ليفربول.
وكانت لجنة الحكام قد أعلنت أن هاتزيداكيس لن يتولى إدارة أي مباراة حتى استكمال التحقيق في الحادث الذي وقع بين شوطي المباراة التي انتهت بالتعادل بين أرسنال وليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.
وكان هناك تلامساً بين الحكم المساعد وذقن روبرتسون عندما اقترب منه اللاعب في ملعب آنفيلد.
وكان هناك تلامساً بين الحكم المساعد وذقن روبرتسون عندما اقترب منه اللاعب في ملعب آنفيلد.
وقال هاتزيداكيس في بيان صادر عن لجنة الحكام "أتطلع للعودة لإدارة المباريات. تعاونت بالكامل مع تحقيق الاتحاد الإنجليزي وناقشت الموضوع مباشرة مع آندي روبرتسون في نقاش مفتوح وإيجابي".
وأضاف "بالتأكيد لم أكن أنوي أن يكون هناك تلامس مع آندي وأنا أسحب ذراعي بعيدا عنه واعتذرت عن ذلك".
وقال الاتحاد إنه راجع كل الأدلة بما في ذلك إفادات مفصلة من ليفربول ولجنة الحكام وكذلك مقطع مصور من عدة زوايا قبل التوصل إلى القرار.
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