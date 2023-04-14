انت الان تتابع خبر بيوم القدس العالمي.. الحكيم يعلن تضامنه مع فلسطين ويوجه دعوة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الحكيم في بيان ورد لـ الخليج 365: "يوم القدس العالمي لم يكن يومًا خاصًا بالمسلمين فقط، بل يومًا عالميًا لجميع الأحرار في العالم باعتبار أن القدس مدينة جمعت عدة أديان سماوية مهمة، ويفترض أن تمثل مدينةً للتعايش بين هذه الأديان، لا أن يفرض كيانا غاصبا سطوته عليها ويحاول تحويلها إلى مدينة الدين الواحد التي تمنع بقية الأديان والمعتقدات من ممارسة شعائرهم وطقوسهم العبادية".وأضاف، أن "إحياء هذهِ المناسبة يمثل وقفة رفض واضحة للصهيونية وهيمنتها وتسلطها على القدس التي تمثل لدى شعبنا الفلسطيني والعرب والمسلمين وجميع أحرار العالم؛ هوية لايمكن التنازل عنها أو المساومة عليها".

وذكر الحكيم" :بهذه المناسبة نعلن عن تضامننا الثابت والمستمر مع شعبنا الفلسطيني في محنته وجهاده"، داعياً المجتمع الدولي والمنظمات العالمية والإقليمية والإسلامية لـ"العمل الجاد لإنقاذ الشعب الفلسطيني من الإنتهاكات اليومية التي يمارسها الكيان الغاصب ضده".