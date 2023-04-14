ليدي جاجا رئيسةً مناوبةً للجنة الرئاسية للثقافة والفن بأمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - عين الرئيس الأمريكي جو بايدن المغنية والممثلة ليدي جاجا رئيسة مناوبة للجنة الرئاسية للثقافة والفن، وفق روسيا اليوم.

لهذا السبب ليدي جاجا ترتدي وشاح من الدولارات فى أحدث ظهور (صور)

ويشار إلى أن ليدي جاجا (الاسم الحقيقي ستيفاني جوان أنجيلينا جيرمانوتا) حائزة 13 جائزة "غرامي" وهي من المغنيات الأكثر شهرة ونجاحا في تاريخ الثقافة الجماعية.

وكانت مجلة "تايم" قد أدرجت اسمها على قائمة الأشخاص الـ 100 الأكثر نفوذا في العالم.

وهي معروفة بمشاركتها النشطة في الأعمال الخيرية والحملات الاجتماعية.

وهي أيدت جو بايدن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2020، وأدت النشيد الوطني الأمريكي أثناء مراسم تنصيب بايدن في يناير 2021.

يذكر أن اللجنة الرئاسية للثقافة والفن، التي أصبحت ليدي جاجا رئيسة مناوبة لها، إلى جانب المنتج السينمائي بروس كوهين، تقدم المشورة للرئيس الأمريكي وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة بشأن السياسات في مجال الثقافة.