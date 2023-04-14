شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام الكتاتنى: الإخوان الإرهابية ارتكبت الكثير من الجرائم طوال تاريخها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال إسلام الكتاتنى، الخبير فى الإسلام السياسى، إنه بعد 95 عاما من إنشاء الإخوان، يجب أن نتذكر بأن أصحاب الفكرة لا يراجعون أنفسهم وليس لديهم قابلية أن يجرون مراجعات.

وأضاف إسلام الكتاتنى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن أى باحث أو متخصص يريد أن يلفت انتباه الإخوان لقضية إجراء مراجعات يتحججون بأن الظروف غير مواتية.

وتابع أن الإخوان مقتنعين داخليا أنهم احتكروا لحقيقية وأنهم يمتلكونها ولا يريدون أن يخطئوا أنفسهم، موضحا أن هناك أخطاء كارثية ارتكبتها الجماعة ولكن الجماعة تحاول إنكار تلك الحقائق.

ولفت الخبير فى الإسلام السياسى، إلى أن الإخوان ارتكبت الكثير من الجرائم طوال تاريخها على رأسها اغتيال الخازندار والنقراشى ومحاولة اغتيال جمال عبد الناصر وغيرها من الجرائم خلال العقود الماضية.