إسرائيل تغلق مجالها الجوي لمدة 3 أيام

ياسر رشاد - القاهرة - أغلقت إسرائيل مجالها الجوي أمام الرحلات المدنية من جهتي الشمال والجنوب، حتى مساء الأحد، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، وفق سكاي نيوز عربية.

نجل نتنياهو يُشعل الخلاف مع الولايات المتحدة

وأكدت قناة "كان" إغلاق المجال الجوي في الشمال لمسافة 6 كيلومترات من الحدود السورية واللبنانية، وفي الجنوب لمسافة مماثلة من الحدود مع قطاع غزة.

وجاء القرار وفقا للمصدر "بتوجيه من قوات الأمن"، و"خوفا من تصعيد أمني واسع النطاق".

ووزعت هيئة المطارات على الطيارين إشعار "نوتام"، الذي يشير إلى تنبيه قادة الطائرات إلى وجود مخاطر في مسار الرحلة أو في موقع يمكن أن يؤثر عليها.