طرح كعك وبسكويت العيد بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات 25 %

ياسر رشاد - القاهرة - قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين معاون الوزير ‏أحمد كمال، إن الدكتور علي ‏المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة ‏القابضة للصناعات الغذائية وشركات المخابز بضخ كميات ‏كبيرة من الكعك والبسكويت بالمجمعات والمنافذ التابعة لشركات المخابز والمطاحن بتخفيضات تصل إلى 25%.

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وأكد كمال أن ‏الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، يتابع يوميًا ما يتم ضخه من السلع ‏بالمجمعات الاستهلاكية، وكذلك عمل المخابز ومنافذ صرف ‏السلع التموينية.‏

وطرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية كعك عيد الفطر ‏المبارك في المنافذ التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ‏والمجمعات الاستهلاكية، وفي تقرير تلقاه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من الشركة القابضة للصناعات الغذائية أشار إلى أن ‏التخفيضات تصل إلى 25%.

وأكد التقرير الوارد للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، توافر الأنواع كافة من خلال شركات النيل للمجمعات ‏الاستهلاكية، ومطاحن ومخابز شمال القاهرة، والعامة لمخابز ‏القاهرة الكبرى، وأنه يتم طرح كيلو الكعك السادة وكذلك ‏الملبن بسعر 120 جنيهًا، وكعك المكسرات 170 جنيهًا، وكيلو ‏البسكويت النشادر بـ 110

جنيهات والغريبة السادة بـ 140 ‏جنيهًا، والغريبة اللوز بـ 150 جنيهًا، والبتي فور العادي بـ 110 ‏جنيهات، والبتي فور لوكس والسابليه بـ 150 جنيهًا. ‏

وأشارت الشركة القابضة للصناعات الغذائية في التقرير الوارد ‏إلى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، أنه يتم توفير عبوة كعك كرتون مشكل زنة ‏‏1 كيلو بسعر 120 جنيهًا والعبوة 2 كيلو بسعر 250 جنيهًا والـ 3 كيلوجرامات بسعر 380 جنيهًا.

ولفت التقرير أنه يتم كذلك طرح عبوة كعك مشكل شفافة ‏زنة 1.5 كيلو بسعر 180 جنيهًا، والـ 2 كيلو بـ 250 جنيهًا، و‏الـ 3 كيلوجرامات بـ 380 جنيهًا، فضلًا عن عبوة مكسرات فاخرة ‏كرتون زنة 2 كيلو بسعر 310 جنيهات.‏