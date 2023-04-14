استنفر دول الجوار.. كوريا الشمالية تؤكد إطلاق صاروخ باليستي "عابر للقارات" يعمل بالوقود الصلب

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت كوريا الشمالية أن أحدث اختبار أجرته كان لصاروخ باليستي عابر للقارات "يعمل بالوقود الصلب"، بينما اعتبر الزعيم كيم جونغ أون أنه يمثّل خطوة كبيرة في قدرة بيونغ يانغ على شنّ هجوم نووي مضاد، حسبما نقلت وسائل إعلام رسمية اليوم الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن صاروخ "هواسونغ 18" العابر للقارات اختُبر أمس الخميس، مشيرة إلى أنه يمثل الوسيلة "الرئيسية للقوة العسكرية الإستراتيجية".

وقال كيم إن تطوير الصواريخ الباليستية العابرة للقارات "سيعيد إلى حد كبير تنظيم ردعنا الإستراتيجي، ويعزز فعالية هجومنا النووي المضاد"، وفق الوكالة.



وكلّ الصواريخ الباليستية العابرة للقارات التي أطلقتها كوريا الشمالية حتى الآن تعمل بالوقود السائل. والصواريخ العاملة بالوقود الصلب التي سعت بيونغ يانغ منذ فترة طويلة إلى تطويرها، تُظهر ثباتا أكبر وتكون أسرع من حيث تحضيرها لعملية الإطلاق مقارنة بالصواريخ العاملة بالوقود السائل، مما يجعل اكتشاف القوات الأميركية لها وتدميرها أصعب.

وقالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت فجر أمس الخميس "نوعا جديدا" من الصواريخ الباليستية، مما دفع السلطات اليابانية لتحذير سكان جزيرة هوكايدو الشمالية ومطالبتهم بالاحتماء.



وسحبت السلطات اليابانية التحذير في وقت لاحق، قائلة إن نظام الإنذار في حالات الطوارئ قد أخطأ وتنبأ بأن الصاروخ سيسقط قرب الجزيرة، بينما سقط في البحر شرق كوريا الشمالية.

وصرّح وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا بأن الصاروخ الذي "يُرجّح أن يكون من فئة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، لا يبدو أنه سقط في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

ونقلت رويترز عن مسؤول بوزارة الدفاع اليابانية أن طوكيو احتجت بشدة لدى بيونغ يانغ على إطلاق الصاروخ الباليستي.

بدوره، أعلن رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أنه سيعقد اجتماعا طارئا مع الوزراء المعنيين بعد تجربة كوريا الشمالية الصاروخية.

وقد دان الجيش الكوري الجنوبي تجربة بيونغ يانغ الصاروخية، واعتبرها انتهاكا لقرارات مجلس الأمن.

وأكد جيش كوريا الجنوبية أن الصاروخ حلّق مسافة ألف كيلومتر تقريبا، مشددا على أنه لم يتم الكشف حتى الآن عن أقصى ارتفاع له.

من جهته، قال البيت الأبيض في بيان إن الولايات المتحدة تدين كوريا الشمالية بشدة لاختبارها صاروخا باليستيا بعيد المدى.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لضمان أمنها وأمن حليفتيها كوريا الجنوبية واليابان.

وكانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية ذكرت الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون دعا إلى توسيع نطاق ردع الحرب في بلاده بطريقة أكثر "عملية وهجومية"، مما زاد من حدة التوترات.



(وكالات)