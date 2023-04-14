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قرار عاجل من أمريكا ضد روسيا

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ياسر رشاد - القاهرة - قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية، فيكتوريا نولاند، اليوم الخميس، إن واشنطن تدرس تسخير الأصول المجمدة للبنك المركزي الروسي، والمودعة في بنوك أجنبية، لإعادة إعمار أوكرانيا.
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وقالت نولاند، خلال منتدى الشراكة الأمريكية الأوكرانية الذي تنظمه غرفة التجارة الأمريكية: "بدعم من الكونجرس الأمريكي، تم منح وزارة العدل صلاحيات جديدة لاستخدام الأصول غير القانونية التي تم الاستيلاء عليها من

الأوليغارشية الروسية لمساعدة وإعادة إعمار أوكرانيا.
وأضافت: "في فبراير، أعلنّا عن تخصيص الدفعة الأولى بمبلغ 5.4 مليون دولار ونخطط لشرائح جديدة”.
 

وتابعت قائلة: “بالطبع تجري أيضا بحث أموال البنك المركزي الروسي التي جمدناها نحن وحلفاؤنا والبالغة 300 مليار دولار".

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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