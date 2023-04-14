وثائق البنتاجون المُسربة تكشف خسائر فادحة لأوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة - خسرت "القوات الأوكرانية" مُنذ بداية العملية الروسية الخاصة، حوالي 40% من طائراتها القاذفة المُقاتلة، فضلًا عن حوالي رُبع أسطول حواماتها القتالية، حسبما كشفت وثائق البنتاجون السرية المُسربة.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أفادت معلومات الوثائق التي لم يتسن التحقق من صحتها، بأن عمليات المسح المنشورة مع التسجيلات المزعومة لإحاطات البنتاجون السرية، تضمنت مع حلول بداية مارس 2023، تدمير حوالي 41% من المُقاتلات وقاذفات القنابل من الأوكرانية (60 من المُقاتلات الموجودة و145 من بين التي تسلمتها كييف).

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وأشارت التقديرات بأن سلاح الجو الأوكراني خسر أيضًا 23% من أسطول طائرات الهليكوبتر القتالية (32 من أصل 139 مُتوفرة حاليًا).

بالإضافة إلى ذلك، استهلكت قوات كييف خلال نصف

سنة 9584 قذيفة من الصواريخ الموجهة من طراز GMLRS عيار 227 ميليمترًا.

يُشار إلى أن مصداقية وثائق البنتاجون السرية، التي تتناقلها وسائل الإعلام الغربية في الوقت الحالي، تُثير الشكوك.

وبحسب عدد من الخبراء، قد تكون هذه التسريبات بمثابة ستار معلومات عشية الهجوم المُضاد الذي تنوي قوات كييف تنفيذه.

وفي سياق مُتصل، اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، المُشتبه به في تسريب الوثائق السرية للبنتاجون، الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، إذ أصبح رسميًا مُشتبه به.