الصين تدعو اليابان للتصرف بحِكمة في القضايا العسكرية

ياسر رشاد - القاهرة -

دعت "بكين"، نظيرتها "طوكيو" للتصرف بحكمة في القضايا العسكرية والأمنية، على خلفية زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني في السنوات الأخيرة، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، "وانج وين بين".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي دوري تعليقًا على تقارير تُفيد بأن وزارة الدفاع اليابانية وقعت عقودًا بقيمة 2.84 مليار دولار أمريكي مع شركة "ميتسوبيشي" للصناعات الثقيلة، لتطوير قوة صاروخية جديدة للتمكن من ضرب الأهداف التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن اليابان.

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وأكد: "يحتاج المجتمع الدولي إلى البقاء في حالة

تأهب قصوى إزاء زيادة الإنفاق الدفاعي الياباني بشكل كبير في السنوات الأخيرة".

وأشار وانج وين بين، إلى أن "اليابان تُبالغ باستمرار في رواية التهديد الصيني، وانتهكت مرارًا التزاماتها المنصوص عليها في الدستور السلمي، والسياسة الموجهة نحو الدفاع حصرًا، وتُزيد الإنفاق الدفاعي بشكل كبير، وتطور أسلحة هجومية، كما تسعى نحو امتلاك قدرات ضاربة".

وتابع المتحدث الصيني أن "هذا الوضع يُلفت انتباه الصين بشدة، وستُتابع التطورات عن قُرب".