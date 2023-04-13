وزير الدفاع الألماني يشن هجومًا حادًا على ماكرون

ياسر رشاد - القاهرة -

شن وزير الدفاع الألماني "بوريس بيستوريوس"، هجومًا حادًا على الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مُعتبرًا أن الاتحاد الأوروبي لم يكن يومًا مُعرضًا لخطر التبعية للولايات المتحدة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، جاء تعليق وزير الدفاع الألماني ردًا على ما قاله مُؤخرًا ماكرون خلال مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية بثتها يوم الخميس.

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وعلق بيستوريوس قائلًا: "أعتقد أن تصريح (ماكرون) غير مُوفق، نحن لم نكن يومًا عُرضة للتبعية للولايات المتحدة، ونحن لا نُواجه هذا الخطر الآن"، في الوقت نفسه، يجب على دول الاتحاد الأوروبي صياغة مواقفها الخاصة بشأن قضايا السياسة الخارجية "بالتنسيق مع الحليف الواقع على الطرف الآخر من المحيط

الأطلسي.

وأضاف الوزير الألماني: أن "أوروبا" لن تكسب شيئًا إذا بدأت باللعب على التناقضات بين الشركاء، لأن الرابح الوحيد حينها ستكون الصين".

ويوم الأحد، قال الزعيم الفرنسي خلال مقابلة مع صحيفة Les Echos إن أوروبا يجب ألا تتورط في صراعات الآخرين، ويجب ألا تكون طرفًا في الخلافات بين الولايات المتحدة والصين حول وضع تايوان.

ودعا ماكرون دول الاتحاد الأوروبي إلى "تحديد موقعها الاستراتيجي" وإذا لم تقم بذلك فسوف تُصبح تابعة".