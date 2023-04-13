اعتقال المُشتبه به في تسريب وثائق البنتاجون (صور)

ياسر رشاد - القاهرة -

اعتقل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI)، المُشتبه به في تسريب الوثائق السرية للبنتاجون، الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا، حيث أصبح رسميًا مُشتبه به.

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، داهم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الطيار في الحرس الوطني الجوي، جاك تيكسيرا المُشتبه به الأول في تسريب وثائق أمريكية مُتعلقة بالأزمة الأوكرانية وغيرها من القضايا.

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ويبحث المُحققون الفيدراليون عن الشخص الذي شارك معلومات استخباراتية أمريكية سرية تكشف أسرار الحكومة حول الأزمة في أوكرانيا، وبدأت المستندات في الظهور منذ أشهر في مجموعة برنامج "ديسكورد" عبر الإنترنت قبل أن تشق طريقها إلى جمهور أوسع في وسائل التواصل الإجتماعي.

وأقر مسؤول أمريكي بأن السُلطات الفيدرالية بدأت البحث عن منزل والدة الطيار تيكسيرا، وقال المسؤول إنه لم يتم اعتقال أي شخص حتى الآن.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلاً عن مُمثل البنتاجون أن وزارة الدفاع الأمريكية تُحقق في تسريب وثائق سرية للبنتاجون تصف حالة الجيش الأوكراني وخطط الولايات المتحدة و"الناتو" لدعم قوات كييف.

وتُحقق وزارة الدفاع الأمريكية "في تسريب الوثائق بشأن أوكرانيا، كونها تحتوي على معلومات عسكرية سرية حساسة".