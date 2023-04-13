كارثة وشيكة تُهدد أوكرانيا بسبب زيلينسكي

ياسر رشاد - القاهرة - أصبح الرئيس الأوكراني "فلاديمير زيلينسكي" في وضع كارثي بسبب مُشكلتين خطيرتين تُهدد كييف، هكذا صرح مستشار ليونيد كوتشما السابق أوليغ سوسكين.

وفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، أشار سوسكين عبر قناته على موقع يوتيوب: "الأمر الأول هو الطريق المسدود الذي وصلنا إليه في الجبهة، والأمر الآخر هو ما يتعلق بالأسلحة والذخيرة".

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لفت سوسكين إلى الحالة الحرجة التي وصلت إليها القوات المسلحة الأوكرانية، مُعربًا عن شكوكه في إمكانية تنفيذ الهجوم المضاد الذي يعد به نظام كييف.

أكد أن أوكرانيا تُعاني من نقص حاد في الأسلحة والذخيرة، قائلًا: "نحن الآن أمام طريق مسدود، لن يتبق الكثير من الوقت لتقع الكارثة".

خلص إلى أن الحصول على المزيد من الدعم العسكري من الناتو في محل شك بسبب الخلافات المُتزايدة بين الحُلفاء.

في وقت سابق، صرح الرئيس الأوكراني زيلينسكي، بأن استيلاء أوكرانيا على شبه جزيرة القرم شرط أساسي لتحقيق السلام.