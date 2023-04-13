موقف روسيا من عودة العلاقات بين قطر والبحرين

ياسر رشاد - القاهرة -

رحّبت "موسكو" بعودة العلاقات الدبلوماسية بين "قطر والبحرين"، الأمر الذي سيُساهم في تحسين الوضع في منطقة الخليج، وخلق جو من الثقة والتعاون مُتبادل المنفعة، حسبما أفادت وزارة الخارجية الروسية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، اتفقت قطر والبحرين، يوم الأربعاء، في الرياض على استئناف العلاقات الدبلوماسية التي قطعت بين البلدين في عام 2017.

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وأشارت وزارة الخارجية الروسية: "تُرحّب موسكو بعودة العلاقات بين البحرين وقطر، ونحن مُقتنعون بأن ذلك سيُساهم في التحسين الشامل للوضع في منطقة الخليج، وتكوين جو من الثقة والتعاون مُتبادل المنفعة هناك".

وتُؤكد الوزارة، أن ترسيخ الاتجاهات الإيجابية في تطور الوضع في هذه المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية من العالم، سيُحفز أيضًا مزيدًا من التقارب بين الرياض وطهران.

وأضافت: "نأمل أن يتم تنفيذ خطة العمل لتطبيع العلاقات بين الدول، بما في ذلك تعيين السفراء التي اتفق عليها الطرفان خلال اجتماع خارجية إيران والسعودية، في بكين يوم 6 أبريل، بشكل كامل كما هو مُقرر".

وفي وقت سابق، قررت لجنة المتابعة البحرينية القطرية، بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض، إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأثار قرار استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وقطر، بعد انقطاع دام 5 سنوات تقريبًا، العديد من ردود الفعل الدولية.