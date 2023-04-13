بولندا تستنكر قصر نظر دول أوروبية تجاه الصين

ياسر رشاد - القاهرة -

استنكرت "بولندا" الموقف قصير النظر لدول أوروبية تجاه الصين، في إشارة واضحة للزيارة التي أجراها مُؤخرًا الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إلى بكين، حسبما أفاد رئيس الوزراء في البلاد "ماتيوش مورافيتسكي".

ووفقًا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم"، قال مورافيتسكي خلال كلمة ألقاها في واشنطن: "إنهم يتطلعون إلى الصين بقصر نظر حتى يتمكنوا من بيع مُنتجات أوروبية بتكلفة جيوسياسية هائلة، ما يُزيد من اعتمادنا على الصين بدلًا من تقليصه".

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وبحسب مورافيتسكي، قد يُؤدي الترويج لمفهوم الحكم الذاتي الأوروبي إلى زيادة اعتماد الاتحاد الأوروبي على الصين.

وقال متحدثًا في مركز أبحاث مجلس الأطلسي بواشنطن: "الحُكم الذاتي الأوروبي يبدو رائعًا أليس كذلك؟ لكنه يعني تحويل مركز ثُقل أوروبا إلى الصين وتدهور العلاقات مع الولايات المتحدة".

وفي الوقت نفسه، لفت رئيس الحكومة البولندية الانتباه إلى قادة "بعض دول الاتحاد الأوروبي" الذين زاروا بكين في الأسابيع القليلة الماضية.

ووفقًا لمورافيتسكي، يرغب بعض أعضاء الاتحاد الأوروبي في مواصلة تطوير العلاقات مع الصين من خلال بيع سلعهم ذات الهامش المرتفع لها، على الرغم من أن هذا سيُزيد من الاعتماد على بكين، ووصف

رئيس الوزراء هذه الأعمال بأنها "إطلاق النار على قدمك".

ومن جانبها، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، أن أوروبا مُتحدة في سياستها تجاه بكين بعد التصريحات المُثيرة للجدل للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التي أثارت غضب بعض الحُلفاء الغربيين.

وقالت بيربوك للصحفيين في مدينة تيانجين الصينية: "ليس لدينا فقط موقف مشترك فيما يتعلق بالموقف الأوروبي، ولكن إذا كانت لدينا سوق داخلية مشتركة، فلن يكون لدينا مواقف مختلفة في أكبر شريك تجاري للاتحاد الأوروبي".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على متن طائرته عائدًا من زيارة للصين استمرت ثلاثة أيام، إنه يتوجب على أوروبا أن تُقلل من اعتمادها على الدولار الأمريكي خارج "الحدود الإقليمية"، وتتجنب الانجرار إلى مواجهة بين بكين وواشنطن بشأن تايوان.