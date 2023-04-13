اعرف التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الدفاع السعودية 1444

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت السعوديون عن وزارة الدفاع السعودية لعام 1444، محركات بحث جوجل، خلال الساعات القليلة الماضية، اليوم الخميس، بعدما أعلنت عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها، مؤكدة بتوفر نحو 129 وظيفة لديها للسعوديين والسعوديات من أبناء المملكة، في عدد من المجالات منها:

في إطار حرص حكومة المملكة السعودية على توفير كل احتياجات ومتطلبات مواطنيها، أعلنت وزارة الدفاع السعودية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها.

حيث أكدت الوزارة السعودية على توافر نحو 129 وظيفة لديها للسعوديين والسعوديات من أبناء المملكة، في عدد من المجالات منها:-

وظائف وزارة الدفاع السعودية:

– الوظائف الإدارية.

– التخصصات التعليمية.

_ وظائف تقنية.

– اختصاصات هندسية.

– الوظائف الفنية.

شروط وظائف وزارة الدفاع السعودية:

1. التقديم للسعوديين والسعوديات فقط.

2. يشترط حصول المتقدمين على مؤهل الدبلوم أو البكالوريوس.

3. يجب أن يتطابق التخصص والمؤهل للمتقدم مع اشتراطات الوظيفة.

4. بعض الوظائف لا تشترط وجود خبرة سابقة.

5. أن يكون التعيين بالمنطقتين الوسطى والغربية.

طريقة التقديم لشغل هذه الوظائف:

1. الدخول على بوابة القبول بوزارة الدفاع السعودية

2. تسجيل الدخول برقم الهوية وكلمة المرور.

3. اختيار الوظيفة المناسبة لمؤهل الدراسي وخبراتك.

4. الضغط على تقديم ورفع الملفات وملء البيانات المطلوبة.

5. رفع الوثائق الداعمة لمؤهلاتك.

6. يجرى ترشيح المقبولين مبدئيًا والتواصل معهم,