قلق أمريكي من تعرض أموالها للفساد في أوكرانيا

ياسر رشاد - القاهرة -

أعلنت "واشنطن" استعداد الشركات الأمريكية الخاصة لمُساعدة أوكرانيا في إعادة الإعمار، مُشيرة إلى وجود مخاوف من تعرض هذه الأموال المُخصصة للفساد، حسبما أفادت وزيرة التجارة في البلاد، "جينا ريموندو".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، صرّحت ريموندو بذلك اليوم الخميس، خلال منتدى الشراكة الأمريكية الأوكرانية الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية.

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وقالت ريموندو: "نحن بحاجة للتعاون بين القطاع العام والشركات الخاصة"، لافتة إلى أنه وفقًا لتقديرات البنك الدولي، فإن إعادة إعمار أوكرانيا تتطلب أكثر من 400 مليار دولار.

وفي الوقت نفسه، أشارت الوزيرة إلى أن رؤساء الشركات الخاصة مُهتمون

بالحصول على إجابة عن العديد من الأسئلة، وأهمها "كيف سيتم الربط بين رأس المال الخاص مع الدولة وغيرها من مصادر التمويل المُختلط".

وتابعت: "وكذلك ما إذا كان بإمكانهم التأكد من أن الأموال المُخصصة من حساباتهم لن تكون عرضة للفساد".

وشدّدت ريموندو "آمل، أن نجد إجابات عن هذه الأسئلة وأن نكون قادرين على طمأنة الشركات الأمريكية أنه من المُناسب لهم دعم أوكرانيا والاستثمار فيها".