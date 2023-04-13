وزير الخارجية يبحث مع منسق الأمن القومي الأميركي المستجدات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في جدة اليوم، منسق مجلس الأمن القومي الأميركي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت ماكغورك.
وجرى خلال الاستقبال، بحث سبل تعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها.
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