شكرا لقرائتكم خبر عن مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى: المجلس الأعلى للاستثمار يهيئ مناخا جاذبا لرؤوس الأموال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن محسب مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى وعضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تشكيل المجلس الأعلي للاستثمار خطوة مهمة تؤكد جدية الدولة لتوفير مناخ وبيئة أكثر جذبا للاستثمار، مثمنا قرار الرئيس اليوم بالإعلان عن تشكيل المجلس رسميا.

وأضاف محسب، الرئيس اتخذ عددا من الخطوات مؤخرا لتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ جاذب لرؤوس الأموال، منها علي سبيل المثال الرخصة الذهبية والتى تمثل موافقة واحدة علي انشاء أي مشروع استثمارى، موضحا أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات خلال الفترة المقبلة لتشجيع الاستثمار.

ولفت مقرر لجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطنى، إلى أن القرار الذي أصدره الرئيس اليوم بتشكيل المجلس الأعلي للاستثمار يمثل تمهيدا لاتخاذ عددا من الإجراءات المهمة لتشجيع الاستثمار وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية سواء لرجال الأعمال المحليين أو الأجانب، مؤكدا أن مصر تخطو خطوات جادة نحو دعم اقتصادها وتسهيل الإجراءات اللازمة لاقامة أية مشروعات علي أراضيها.