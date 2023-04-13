شكرا لقرائتكم خبر عن 3 تعديلات تشريعية على قانون الجنسية تنصف المرأة وتحقق المساواة مع الرجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحقيقا للمساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق وفقا لأحكام الدستور، أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عدد من التعديلات التشريعية التى أنصفت المرأة في منح الجنسية لابنائها أسوة بالرجل.

وفي هذا الصدد، نستعرض أبرز التعديلات التي أقرها المجلس النيابي دعما للمرأة :

1- تسمح التعديلات لمن ولد في مصر لأم من أصل مصري الحصول علي الجنسية، متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية في مصر، في حين كان يقتصر هذا الأمر علي الأب فقط في القانون القائم،

2- تسمح التعديلات لكل أجنبي ولد في مصر لأم أجنبية إذا كان هذا الأجنبي ولد في مصر، وينتمي لبلد لغته العربية أو دينه الاسلام، وذلك متي طلب التجنس خلال سنه من تاريخ بلوغه سن الرشد، أسوة بحق أبن الأب الأجنبي المقرر قانوناً.

3 - تعديل المادة السادسة بالقانون رقم 26 لسنه 1975 بشأن الجنسية المصرية، لتمنح الأولاد القصر للمرأة الأجنبية التي اكتسبت الجنسية المصرية ذات الحق لأولاد الرجل، بما يتيح اكتسابهم الجنسية المصرية عند توافر الشروط المتطلبة لذلك.