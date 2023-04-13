فرنسا تفتح النار على ترامب بعد إهانته لماكرون

ياسر رشاد - القاهرة - فتحت "فرنسا" النار على الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، بعد تصريحاته التي اتهم فيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "بالتذلل" إلى الصين.

ووفقًا لما ذكره موقع "سكاي نيوز"، وصف الإليزيه تلك التصريحات بـ"المُبتذلة"، كما شدد ماكرون على رفضه للتبعية إلى الولايات المتحدة، هذه التطورات تسحب إلى الواجهة أسئلة بشأن العلاقة عبر الأطلسي في حال عودة ترامب إلى السُلطة.

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وقال ماكرون: وارد جدًا أن تحمل 2024 المُفاجئة، ويُنتخب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة، وإن حدث، فقد توضع العلاقة عبر الأطلسي مُجددًا، على جهاز الإنعاش، قبل أن تحسم أوروبا بالأساس قرارها بشأن التمرد على الوصاية الأمريكية.

وأكد: "دونالد ترامب ليس على وفاق كامل مع قادة أوروبا، وحتى من كان يعتبرهم إلى حد ما أصدقاء، ما عادوا كذلك وفقه".

ولم تعبر زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل إلى الصين من دون تعليق ترامب، رآها تذللاً، وانقيادًا من ماكرون لرغبات نظيره الصيني شي جين بينج على حد تعبيره.

واستدعت تصريحات ترامب النارية، ردًا من الإليزيه وجه سهام النقد للمُصطلحات التي استخدمها للتعليق على زيارة ماكرون للصين.