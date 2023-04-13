بيان عاجل من روسيا بشأن الحرب العالمية

ياسر رشاد - القاهرة - ارتفعت درجة مشاركة الناتو بالصراع في أوكرانيا، وأصبحت ملامح الحرب العالمية الدائرة أكثر وضوحًا خلال الأشهر الستة الماضية، هكذا صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية "دميتري بيسكوف".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "تاس" الروسية، قال بيسكوف في تصريحات، لورشة عمل بعنوان "ورشة الإعلام الجديد". بحضور وسائل إعلامية: "لقد ازدادت درجة مشاركة الناتو في النزاع في أوكرانيا. هذا يُؤدي إلى تأخير في الوقت، لكن لا يُمكن أن يُغير جوهر ما يحدث ولن يُؤثر على أهداف العملية الخاصة العسكرية.. لا يُمكن العيش بدون نصر، لذا فإن النصر حتمي.. ما يحدث الآن هو أمر وجودي بالنسبة لروسيا. بالنسبة لنا، إنها مسألة حياة أو موت. ولدينا خيار واحد فقط، أن يسير كُل شيء في طريقنا".

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وأوضح بيسكوف أنه "خلال الأشهر الستة الماضية، أصبحت ملامح الحرب العالمية الدائرة أكثر وضوحًا.. لقد أصبحت أكثر صرامة، وأكثر قسوة.. في الآونة الأخيرة "ظهر قيح الخراج المُتعفن للجغرافيا السياسية".

ولفت بيسكوف إلى أنه في الوقت الحالي هناك حرب معلومات شاملة، مُنوهًا بأن"لدى الناتو بروتوكولات للعمل مع وسائل الإعلام ويُطلق معلومات مُضللة ويوقف تدفق المعلومات من الخارج.. وبالتالي أصبح دور أولئك الذين يُشرفون على العمل الإعلامي في روسيا أكثر أهمية".