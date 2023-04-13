أمريكا تُجري تحقيقًا شاملاً في تسريب الوثائق السرية

ياسر رشاد - القاهرة - تُجري وزارة العدل الأمريكية ووكالات الاستخبارات، تحقيقًا شاملاً في تسريب الوثائق السرية من "البنتاجون"، وتقترب من الكشف عن الفاعل، هكذا صرح الرئيس الأمريكي "جو بايدن".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، قال بايدن للصحفيين خلال زيارة لأيرلندا: "في الوقت الحالي، هُناك تحقيق واسع النطاق تجريه الاستخبارات ووزارة العدل، ونحن نقترب من الحل".

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وأضاف بايدن أنه قلق بسبب التسرب المعلوماتي نفسه،

وليس بسبب الكشف عن مُحتويات الوثائق.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن سابقًا أن بلاده "ستقلب كُل حجر حتى نعرف مصدر هذا التسريب ومداه".

وتُحقق وزارة الدفاع الأمريكية "في تسريب الوثائق بشأن أوكرانيا، كونها تحتوي على معلومات عسكرية سرية حساسة".