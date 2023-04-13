تعليق روسي قوي على قرار محكمة لاهاي الأخير

ياسر رشاد - القاهرة - علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف، على قرار محكمة لاهاي "الذي يُطالب موسكو بسداد مبلغ ضخم قدره 5 مليارات دولار لـ"نفطو غاز" لقاء أصول ادعت الشركة الأوكرانية أنها خسرتها في القرم الروسية".

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، صرح الكرملين بأنه يجب تحليل قرار المحكمة ومن ثم تحديد الإجراءات التي سيتم اتخاذها، في إشارة إلى أن روسيا ستُدافع عن حقوقها.

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وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الخميس: "يحتاج (القرار) إلى تحليل، وسيقوم المُتخصصون لدينا الذين يُشاركون في حماية حقوقنا في هذه القضية بذلك، وسيتم اتخاذ قرارات بشأن الإجراءات".

إلى ذلك ذكرت شركة "نفطو غاز" الأوكرانية، اليوم الخميس، أن هيئة التحكيم في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي أصدرت حُكمًا لصالحها في قضية مُرتبطة بأصول في القرم الروسية مع موسكو.

وادعت الشركة الأوكرانية أن المحكمة تبنت القرار في 12 أبريل الجاري، وقالت في منشور في صفحتها بموقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي: "5 مليارات

دولار، يجب أن تدفع روسيا هذا التعويض لشركة "نفطو غاز" عن الأضرار الناجمة عن مُصادرة أصول في شبه جزيرة القرم، تم اتخاذ القرار ذي الصلة من قبل هيئة التحكيم في محكمة التحكيم الدائمة في لاهاي في 12 أبريل 2023".

وكانت الشركة الأوكرانية قد رفعت في سبتمبر 2017 دعوى قضائية ضد روسيا أمام المحكمة الدولية للمُطالبة بتعويض عن الخسائر الناجمة عن فقدان الأصول في شبه جزيرة القرم، وشملت القائمة أصول إنتاج تملكها شركة طاقة في القرم، والتي كانت تتبع لـ"نفطو غاز" قبل قرار سكان شبه الجزيرة العودة إلى قوام روسيا، كذلك تضمت منشأة تخزين تحت الأرض.