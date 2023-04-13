الصين تُعاقب نائبًا أمريكيًا لهذا السبب

ياسر رشاد - القاهرة - عاقبت "بكين" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي،"مايكل ماكول"، بسبب انتهاكه مبدأ "الصين الواحدة"، حسبما أفادت وزارة الخارجية الصينية.

ووفقًا لما ذكرته وكالة "نوفوستي" الروسية، جاء في بيان الخارجية الصينية أن عضو الكونجرس الجمهوري مايكل ماكول "تدخل مرارًا في الشؤون الداخلية للصين وأضر بمصالح الصين في السنوات الأخيرة".

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وأضاف بيان الخارجية، أنه اعتبارًا من 13 أبريل، سيتم تجميد أي نوع من مُمتلكات لماكول في جمهورية الصين الشعبية، ويحظر على المنظمات والأفراد في الصين إجراء المعاملات والتعاون مع السياسي، كما يحظر على ماكول دخول أراضي الصين

وإصدار تأشيرة صينية.

وكان ماكول توجه أخيرًا على رأس وفد إلى جزيرة تايوان، مُنتهكًا بشكل صارخ مبدأ "الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المُشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وإرسال إشارات إلى القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".

وأعلنت السُلطات الصينية الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات مُضادة على معهد هدسون الأمريكي (معهد هدسون) ومكتبة ريغان (مكتبة ريغان) بسبب انتهاك مبدأ "الصين الواحدة".