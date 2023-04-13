انت الان تتابع خبر لانتهاكه مبدأ "الصين الواحدة".. بكين تفرض عقوبات على نائب أمريكي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخارجية الصينية في بيان أن "عضو الكونغرس الجمهوري مايكل ماكول "تدخل مرارا في الشؤون الداخلية للصين وأضر بمصالح الصين في السنوات الأخيرة".

وأضافت: "اعتبارا من 13 نيسان، سيتم تجميد أي نوع من ممتلكات لماكول في جمهورية الصين الشعبية، ويحظر على المنظمات والأفراد في الصين إجراء المعاملات والتعاون مع السياسي، كما يحظر على ماكول دخول أراضي الصين وإصدار تأشيرة صينية".



وكان ماكول توجه مؤخرا على رأس وفد إلى جزيرة تايوان، منتهكا بشكل صارخ مبدأ "الصين الواحدة وأحكام البيانات الثلاثة المشتركة بين الصين والولايات المتحدة، وارسال إشارات إلى القوى الانفصالية الداعية إلى "استقلال تايوان".

وأعلنت السلطات الصينية الأسبوع الماضي عن فرض عقوبات مضادة على معهد هدسون الأمريكي (معهد هدسون) ومكتبة ريغان (مكتبة ريغان) بسبب انتهاك مبدأ "الصين الواحدة".

