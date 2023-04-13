انت الان تتابع خبر بطريقة غير شرعية.. الاطاحة بمتسللين اجنبيين حاولا اجتياز الحدود والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الفوج الأول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، ومن خلال الرصد الاستخباري تمكنت من إلقاء القبض على متسللين اجنبيين أثنين حاولا عبور الحدود بطريقة غير شرعية".



وأضافت انه "تم تسليمهما اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما".

