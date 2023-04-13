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بطريقة غير شرعية.. الاطاحة بمتسللين اجنبيين حاولا اجتياز الحدود

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مفارز الفوج الأول لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، ومن خلال الرصد الاستخباري تمكنت من إلقاء القبض على متسللين اجنبيين أثنين حاولا عبور الحدود بطريقة غير شرعية".

وأضافت انه "تم تسليمهما اصوليا الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية بحقهما".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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